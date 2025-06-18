الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة موقع لتصنيع أجهزة الطرد المركزي في طهران

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أنه هاجم موقعا لتصنيع أجهزة الطرد المركزي ومصانع لإنتاج الأسلحة في العاصمة الإيرانية طهران، خلال الساعات الأخيرة.



وفي بيان له، قال الجيش الإسرائيلي: "في الساعات الأخيرة، أكملت أكثر من 50 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي سلسلة من الهجمات على أهداف عسكرية في منطقة طهران".

وأفاد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، بأنه "تمت مهاجمة موقع لتصنيع أجهزة الطرد المركزي في طهران، والذي كان يهدف إلى تمكين النظام الإيراني من توسيع نطاق ووتيرة تخصيب اليورانيوم".

وأضاف أنه "خلال موجة الهجمات، تعرضت عدة مواقع لإنتاج الأسلحة للهجوم. ومن بين مصانع الأسلحة التي تعرضت للهجوم موقع لإنتاج المواد الخام ومكونات تجميع صواريخ أرض-أرض التي أطلقها النظام الإيراني وما زال يطلقها على إسرائيل"، وفق زعمه.

ولفت المتحدث إلى "مواقع لتصنيع منظومات ومكونات لقذائف أرض جو مصممة لضرب الطائرات تعرضت أيضا لهجمات".

وكانت وسائل إعلام عبرية وإيرانية، تحدثت فجر اليوم، عن تعرض جامعة الإمام الحسين، المرتبطة بالحرس الثوري، لغارات إسرائيلية مباشرة.

كذلك تعرض مجمع الفضاء الجوي في خُجير للاستهدف وهو يقع على مقربة من قرية حجرآباد، والذي يعد من أهم منشآت إنتاج الصواريخ الباليستية في إيران.

ولم تعلن السلطات الإيرانية حتى الآن عن حجم الخسائر البشرية أو المادية بشكل رسمي، بينما يستمر التوتر الإقليمي وسط مخاوف من توسع دائرة الصراع.