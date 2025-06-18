روسيا تطالب إسرائيل بوقف الهجمات غير القانونية على إيران وتتهم الغرب بتصفية حسابات سياسية

طالبت وزارة الخارجية الروسية الثلاثاء، إسرائيل بوقف ما وصفته بـ"الهجمات غير القانونية" على المنشآت النووية الإيرانية، متهمة الدول الغربية باستغلال الموقف لـ"تصفية حسابات سياسية".

وجاء في بيان الوزارة: "الهجمات المكثفة المستمرة من الجانب الإسرائيلي على المنشآت النووية السلمية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تُعد غير قانونية من وجهة نظر القانون الدولي، وتشكل تهديدا غير مقبول للأمن الدولي، وتدفع العالم نحو كارثة نووية ستكون تداعياتها محسوسة في كل مكان، بما في ذلك داخل إسرائيل نفسها".

وأضاف البيان: "روسيا تدعو القيادة الإسرائيلية إلى وقف فوري للغارات على المنشآت والمواقع النووية التي تخضع لضمانات وتشرف عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية".