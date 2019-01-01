تُقام اليوم الجمعة 14يوليو 2023 العديد من المباريات في مختلف الملاعب العربية، أبرزها مواجهة بيراميدز وطلائع الجيش في الجولة الـ 34 المؤجلة من بطولة الدوري المصري، إلى جانب فولفسبورج الألماني والهلال السعودي في مواجهة ودية.

يقدم موقع "الشروق" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات الدوري المصري

أسوان X الداخلية – 8.30 مساء – ONTime Sports

حرس الحدود X غزل المحلة – 8.30 مساء - ONTime Sports

البنك الأهلي X فيوتشر – 8.30 مساء - ONTime Sports

بيراميدز X طلائع الجيش – 8.30 مساء - ONTime Sports

مواعيد المباريات الودية للأندية السعودية

فولفسبورج X الهلال السعودي – 7 مساء

فارينزي البرتغالي X النصر السعودي – 10.30 مساء