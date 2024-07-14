السعودية: إعدام أردني حاول تهريب أقراص مخدرة إلى المملكة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، تنفيذ حكم القتل تعزيرا بأحد الجناة الاردنيين في منطقة الجوف، شمال المملكة، بعد أن أدين بمحالة تهريب أقراص مخدرة إلى المملكة.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها اليوم السبت إن "أردني الجنسية أقدم على تهريب كمية من أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى المملكة، وتمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه"، مشيرة إلى أن "التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام إليه بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بذلك والحكم بقتله تعزيرًا".

وبهذا الإعدام يرتفع عدد الذين تم إعدامهم في السعودية منذ بداية العام الحالي إلى 73 شخصا بينهم ثلاثة نساء، بعد تنفيذ حكم الاعدام في العام الماضي 121 بحق شخصا، معظمهم من الإرهابيين ومهربي المخدرات.