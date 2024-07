12 شهيدا وعشرات الجرحى في غارة إسرائيلية على مدرسة للأونروا في مخيم النصيرات

أفادت شبكة «قدس» الإخبارية، بارتقاء 12 فلسطينيا وعشرات الجرحى، جراء قصف الاحتلال مدرسة أبو عريبان التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأظهرت اللقطات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الدمار الذي لحق بمدرسة الوكالة الأممية جراء القصف الإسرائيلي، وكذلك محاولات سيارات الإسعاف لإنقاذ ما أمكن من المصابين.

Another massacre committed by Israeli warplanes in Nuseirat camp, by bombing the Abu Ariban school, which is a shelter for thousands of displaced people.



مجزرة جديدة في مخيم النصيرات استهداف الاحتلال لمدرسة أبو عريبان التي تؤوي آلاف النازحين وسط النصيرات. pic.twitter.com/3fc5YQ0bap