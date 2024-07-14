12 شهيدا وعشرات الجرحى في غارة إسرائيلية على مدرسة للأونروا في مخيم النصيرات

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أفادت شبكة «قدس» الإخبارية، بارتقاء 12 فلسطينيا وعشرات الجرحى، جراء قصف الاحتلال مدرسة أبو عريبان التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأظهرت اللقطات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الدمار الذي لحق بمدرسة الوكالة الأممية جراء القصف الإسرائيلي، وكذلك محاولات سيارات الإسعاف لإنقاذ ما أمكن من المصابين.

▪️صورة ..

الاحتلال يقصف مدرسة أبو عريبان التابعة لوكالة الأونروا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة … pic.twitter.com/IY4yt8hjCv — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) July 14, 2024

Another massacre committed by Israeli warplanes in Nuseirat camp, by bombing the Abu Ariban school, which is a shelter for thousands of displaced people.



مجزرة جديدة في مخيم النصيرات استهداف الاحتلال لمدرسة أبو عريبان التي تؤوي آلاف النازحين وسط النصيرات. pic.twitter.com/3fc5YQ0bap — Tufan_Alaqsa طوفان الأقصى (@Tufan_ALaqssa) July 14, 2024

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ282 على القطاع.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 141 شهيدًا و400 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 38 ألفًا و584 شهيدًا و88 ألفًا و881 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.