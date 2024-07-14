أكد الفنان رشوان توفيق، أنه رفض اتخاذ إجراء قانوني ضد الفتاة التي زعمت أنه تزوجها رغم فارق السن الكبير بينهما.

وأضاف "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"، أن الفتاة التي روجت لشائعة زواجه بها من عمر أحفاده، مشيرا إلى أنها معجبة طلبت منه أن تلتقط معه صورة تذكارية.

ونوه بأنه تزوج من سيدة فاضلة، وعاشا معا في أفضل وأسوأ الحالات لمدة 62 عاما، لافتا إلى أن زوجته الراحلة لم تطلب منه أي شئ وكان يأخذ منها مصروفه كونه كان يعطيها أمواله ولا يهتم بأي شيء آخر.

واختتم رشوان توفيق، أنه لم يعتزل الفن كما أشاع من قبل، حيث شارك مؤخراً في فيلم "أهل الكهف"، مؤكدا أن عمرو عرفة كتب إهداء خاص له في نهاية التتر.