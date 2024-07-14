أعلنت مؤسسة أجيالنا عن الاستعدادات النهائية لمهرجان "صيف بنغازي"، عن انطلاق فعالياته يوم 1 أغسطس المقبل، وتنتهي يوم 15 من نفس الشهر، بمدينة بنغازي بليبيا، حيث يحتوي المهرجان على العديد من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية.

ويحضر المهرجان، مجموعة من نجوم العالم الرياضيين، وأنفلونسرز عرب وعالميين، بجانب عدد من ضيوف الشرف لم يتم الإعلان عنهم حتى الآن.

وتضم فعاليات مهرجان "صيف بنغازي"، الذي تنظمه مؤسسة أجيالنا، بطولات رياضية منها: "بطولة كرة قدم، وكرة قدم شاطئية، وكرة طائرة شاطئية، وسباحة، وبطولة عالمية للفروسية".

كما يقام على هامش المهرجان سيرك روسي وسيرك إيطالي، بالإضافة إلى مجموعة معارض منها معرض الكتاب، ومعرض تاريخ بنغازي، ومعرض الفجوال أرت.

فيما تضم الفعاليات مجموعة كبيرة من الحفلات الفنية، والتي يحييها نخبة من نجوم الوطن العربي في عالم الغناء، وأبرز نجوم الراب، بالإضافة لإقامة عدد من الندوات الفنية والثقافية الأخرى.

وبدأت الحملة الدعائية للمهرجان في شوارع ليبيا، بوضع البانرات والإعلانات الخاصة بالمهرجان، كما ستقيم مؤسسة أجيالنا بالإعلان التفصيلي عن جميع فعاليات ومفاجآت المهرجان في مؤتمر عالمي، إذ تقام هذه التظاهرة الحضارية الفنية الثقافية الرياضية، لأول مرة في ليبيا منذ حوالي 15 عامًا، وهو ما يجعل الدولة تقدم كل التسهيلات والدعم لخروج المهرجان في أبهى صورة.