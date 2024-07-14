محافظ دمياط يتابع أعمال رفع الإشغالات لتيسير حركة المارة والمرور من شوارع مدن المحافظة

تابع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن بقطاعات العمل المختلفة، حيث كثفت الوحدات المحلية حملاتها للارتقاء بمنظومة النظافة، داخل الشوارع الرئيسية والفرعية بكل المناطق، وأيضًا صيانة أعمدة الإنارة، ورفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية وحركة المارة.

كما تابع الدكتور أيمن الشهابي، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد؛ لمتابعة الأسواق والتفتيش على المنشآت الغذائية بنطاق مدينة كفر سعد؛ للتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة، وأيضًا منع أي محاولات لاحتكار السلع والتأكد من سلامتها، للحفاظ على صحة المواطنين.

فيما تم خلال الحملات المرور على المخابز، للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان المقررة، علاوة على ما قامت به الوحدة أيضًا بالتنسيق مع شرطة المرافق برفع الإشغالات، وصور التعديات على الطريق العام داخل المدينة، وصيانة أعمدة الإنارة، ومراجعة الكشافات بقرية أم الرزق.

وعلى صعيد آخر نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، إزالة فورية لحالة بناء مخالف بقرية أم الرضا، عبارة عن غرفة من البلوك الأبيض، كما نجحت الوحدة في التصدي لحالة أعمال بناء بالمخالفة بالمدينة، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المخالفات.