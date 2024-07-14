وزير البترول: نستهدف رفع حجم إنتاج الذهب في مصر إلى 800 ألف أوقية عام 2030

قال كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن يجري العمل على عدة محاور لتحويل هيئة الثروة المعدنية من خدمية إلى اقتصادية للمساعدة على جذب الكوادر التخصصية والانطلاق بدور الهيئة، وطرح مزايدات البحث والاستغلال للذهب والمعادن بصفة دورية وفقا لبيان الوزارة اليوم.

وأشار الوزير أنه يجري الأعداد لبرنامج مسح جوى في مصر لإنشاء خريطة الأماكن الحاوية للمعادن والترويج لفرص الاستثمار في قطاع التعدين المصرى ولفت الوزير إلى أن حجم إنتاج الذهب الحالي خلال العام المالى 2023/2024 بلغ 559 ألف أوقية مستهدف الوصول بها إلى 800 ألفاً عام 2030 فيما بلغ حجم إنتاج الخامات المعدنية أكثر من 17 مليون طن مستهدف زيادتها إلى 30 مليوناً عام 2030.

وأضاف الوزير خلال كلمته أمام اللجنة البرلمانية لاستعراض ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة أنه يجري العمل للتغلب على التحديات فى نشاط الاستكشاف من خلال حوافز جديدة للفرص الحالية والمستقبلية وإتاحة البيانات رقمياً طوال الوقت أمام الشركاء واستمرارية طرح المناطق الجديدة أمام الشركات العالمية بمنهجية جديدة بإتاحة الفرص للمستثمرين طوال العام من خلال بوابة مصر للاستكشاف..

ووفق بدوي، يجرى العمل على إيجاد آليات تحفيزية لزيادة برامج الإنتاج وتعجيل برامج الاستكشاف مما يحقق المصالح المشتركة للطرفين، وكذلك المضي قدماً في جذب استثمارات أجنبية على المدى القصير عن طريق تبني فكر استثماري جديد بما يسهم في الاستغلال الكامل لإمكانيات القطاع من مصانع التكرير والبتروكيماويات والثروات المعدنية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الحديثة من التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف أنشطة القطاع.

وأكد الوزير أن ألويات جميع العاملين في المرحلة الحالية استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، والتنسيق مع الشركاء الأجانب للقيام بجدولة وسداد المستحقات المتأخرة لتشجيع الشركاء على ضخ المزيد من الاستثمارات بهدف زيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز في أسرع وقت ممكن.

وفيما يخص تعظيم استغلال وتشغيل موارد القطاع بكامل الطاقة لزيادة دخل الدولة من العملات الأجنبية، أوضح الوزير أن الدولة المصرية تمتلك مصافى التكرير العملاقة ومناطق التخزين الاسترتيجى بسعات غير مسبوقة ومجمعات البتروكيماويات، كما أن شبكات نقل البترول والغاز الطبيعى تغطى جميع الأنحاء وترتبط مع دول الجوار وموانئ بترولية لتداول وتخزين كافة المنتجات وتم تأجير وحدة تخزين تغييز عائمة بميناء سوميد بالعين السخنة.