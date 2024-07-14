 كلب مسعور يعقر 10 أطفال بقرية في أسوان - بوابة الشروق
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كلب مسعور يعقر 10 أطفال بقرية في أسوان

أرشيفية
أرشيفية
حمادة بعزق
نشر في: الأحد 14 يوليه 2024 - 4:52 ص | آخر تحديث: الأحد 14 يوليه 2024 - 4:52 ص

أصيب 10 أطفال بقرية كلح دومارية بمركز إدفو بمحافظة أسوان، إثر تعرضهم لعقر كلب مسعور، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.
تلقت غرفة النجدة بمركز إدفو بمحافظة أسوان، إخطارًا من نقطة الشرطة داخل مستشفى النيل التخصصي، عن إصابة 10 أطفال بعقر كلب مسعور لهم، وتم إصابتهم بإصابات بالغة، واستقبالهم بالمستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين. 

ولم يتمكن أهالي القرية من الإمساك بالكلب المسعور الذي تسبب في إصابة الأطفال العشرة، ويبحث أهالي القرية عن الكلب للعثور عليه، حتي لا يتسبب في إحداث إصابات أخرى.
وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.

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