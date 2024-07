أمين عام الناتو: صدمت من محاولة اغتيال ترامب

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرج، عن صدمته من محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأحد: «لقد صدمت من محاولة اغتيال الرئيس السابق ترامب وأتمنى له الشفاء العاجل، لا مكان للعنف السياسي في ديمقراطياتنا، وحلفاء الناتو يقفون معًا للدفاع عن حريتنا وقيمنا».

وأصيب ترامب، المرشح الرئاسي الجمهوري الذي يسعى لولاية ثانية، بطلق ناري في أذنه اليمنى خلال تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا يوم السبت (بتوقيت الولايات المتحدة).

وخرج ترامب، في وقت سابق من المستشفى، بعد نقله إليه مصابا في أذنه اليمنى جراء إطلاق النار عليه، في واقعة قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنها «محاولة اغتيال».

ونقلت وكالة «رويترز» عن مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن مطلق النار على ترامب هو «توماس ماثيو كروكس، البالغ من العمر 20 عاما».

من جانبه، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن قلقه جراء الحادث الذي تعرض له الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.

وقال السيسي: «تابعت بقلق الحادث الغادر الذي تعرض له الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب».

وأكد إدانة مصر للحادث، معربا عن التمنيات بالشفاء العاجل للرئيس ترامب، واستكمال الحملات الانتخابية الأمريكية في أجواء سلمية وصحية، خالية من أي مظاهر للإرهاب أو العنف أو الكراهية.

I am shocked by the attempted assassination on former President Trump. I wish him a speedy recovery and my thoughts are with those affected. I condemn this attack. Political violence has no place in our democracies. #NATO Allies stand together to defend our freedom & values.