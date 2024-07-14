رئيس الوزراء: منتدى الأعمال المصري الصربي خطوة أولى لتعزيز وتطوير العلاقات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر وصربيا تمتعتا على مدار 100 عام بعلاقات سياسية متميزة.

وأضاف خلال كلمته ضمن أعمال منتدى رجال الأعمال المصري الصربي، اليوم الأحد، أن «تنظيم المنتدى يعبر عن بدء حقبة جديدة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، تماشيًا مع العلاقات السياسية الاستثنائية».

وذكر أن المنتدى يعكس التعاون المثمر والعلاقات القوية التي تربط البلدين منذ الزيارة التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى صربيا في عام 2022.

وأعرب عن ترحيبه بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا، والتي ستضاعف التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضح أن «الاتفاقية تسمح بوصول البضائع المصرية إلى بلجراد دون قيود، وكذلك دخول المنتجات الصربية إلى إفريقيا من خلال مصر».

ولفت إلى أن «المنتدى خطوة أولى لترسيخ وتطوير وتعزيز العلاقات بين مجتمع الأعمال في الجانبين من مختلف المجالات، إضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي على المستوى المحلي والإقليمي، وفتح قنوات اتصال بين غرفتي التجارة المصرية والصربية».

وأكمل: «يجب أن نركز على اختيار مجالات التعاون التي تحقق المصلحة المشتركة والاستفادة من الميزة التنافسية لكل دولة، ونسعى لتعزيز التعاون في مجالات الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية والإسكان والسياحة».



