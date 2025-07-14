 إيران ترهن استئناف المباحثات مع أمريكا بالتأكد من فعاليتها - بوابة الشروق
الإثنين 14 يوليه 2025 1:11 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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إيران ترهن استئناف المباحثات مع أمريكا بالتأكد من فعاليتها

د ب أ
نشر في: الإثنين 14 يوليه 2025 - 12:52 م | آخر تحديث: الإثنين 14 يوليه 2025 - 12:52 م

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي للصحفيين في مؤتمر صحفي متلفز، إنه لم يتم بعد تحديد موعد أو توقيت أو مكان لاستئناف المباحثات النووية مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بقائي القول " لن ندخل في مباحثات مالم نكن متأكدين من أن المفاوضات ستكون فعالة "، مضيفا أن إيران " مازالت تقوم بتقييم" حجم الضرر في منشاة فوردو النووية بعد الهجوم الأمريكي الشهر الماضي.

وأوضح بقائي أن روسيا والصين مازالتا شريكتين  استراتيجيتين، وهما مستعدتان للقيام بدور في القضية النووية الإيرانية.

وأشار أن عقد لقاءات مع المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا مازال " قيد البحث" موضحا أن إيران على تواصل دائم مع الدول الثلاث.


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