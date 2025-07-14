القناة 15 الإسرائيلية: مفاوضات الدوحة بحثت خرائط مسارات انسحاب الجيش خلال التهدئة في غزة

ذكرت القناة 15 الإسرائيلية عن مصدر وصفته بالمطلع، اليوم الاثنين، أن مفاوضات الدوحة بحثت خرائط مسارات انسحاب الجيش الإسرائيلي خلال التهدئة في قطاع غزة.

ويتمثل المطلب الرئيسي لحماس في الانسحاب الإسرائيلي من محور موراج الاستراتيجي، الذي اعتبرته ضروريا لإتمام الاتفاق، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت حركة حماس موافقتها على إطلاق سراح عشرة محتجزين كجزء من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة. وفي نفس اليوم، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارة لواشنطن بأن هناك فرصا جيدة للتوصل لاتفاق مع حماس لوقف إطلاق النار وإعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين.

يذكر أن الدوحة شهدت في 6 يوليو استئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس حول وقف إطلاق النار في غزة، حيث أفادت وسائل إعلام بأن الجولات الأولى انتهت دون نتائج.