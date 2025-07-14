وزيرا داخلية لبنان والكويت يبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال الأمن

بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح مع وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار، اليوم الاثنين، سبل تعزيز التعاون في مجال الأمن وتبادل الخبرات.

واستقبل الحجار في مكتبه في الوزارة في بيروت الشيخ الصباح، في إطار زيارته الرسمية إلى لبنان على رأس وفد أمني وإداري، وعقد الوزيران لقاء ثنائيا "تناول سبل تعزيز التعاون خصوصا في مجال الأمن وتبادل الخبرات، تلاه لقاء موسع ضم الوفدين اللبناني والكويتي، الأمني والإداري، تخلله البحث في الملفات ذات الاهتمام المشترك".

وقال الصباح في تصريح له بعد اللقاء ردا على سؤال عن تقييم الكويت لعملية مكافحة المخدرات والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، "إن أهم نقطة نناقشها هي عملية تجارة ومكافحة المخدرات، وأكثر نقطة نعاني منها بالكويت هي عملية تجارة المخدرات والخوف على أبنائنا لأنها آفة يستخدمها الأعداء لضرب الجيل الجديد".

وعن المساهمة الكويتية في إعادة الاعمار، قال الصباح "لقد كانت الكويت ولا تزال تدعم لبنان والدول الشقيقة والصديقة، وتناولت مع رئيس الوزراء المبالغ المرصودة في الصندوق الكويتي للتنمية، ووعدني بتحضير الجدول الزمني والاحتياجات بناء على المبالغ المرصودة".

وأوضح، "اليوم تشرفت بزيارة رئيس مجلس النواب وسيزف لكم خبرا سعيدا ستسمعونه منه، يعني من المصدر اليوم".

وأعلن أن " دول مجلس التعاون ومنها دولة الكويت، يؤكدون دعمهم للبنان وتفاءلوا بالخير تجدوه".

وردا على سؤال حول تعيين سفير للكويت في لبنان ،قال الصباح "ذلك سيحدث في القريب العاجل".

وأضاف "لقد قمت بزيارات عدة لكويتيين في جبل لبنان، ووجودهم هنا يعني أنهم يحسون بالأمان وكلما زاد الأمان تكون الزيارات أكثر".

من جانبه، أعرب الوزير الحجار عن شكره للنائب الأول لرئيس الحكومة الكويتي وزير الداخلية "كل رسائل الدعم وحضوره إلى لبنان"، وقال: "الرسالة الأولى لكم كانت في مطار بيروت واليوم بكل اللقاءات".

وأشار إلى أن "دولة الكويت لم تتأخر عن دعم لبنان وهي حاضرة دوما ولها إياد بيضاء، ويعول اللبنانيون على إخوانهم الكويتيين".

وكان وزير الداخلية في دولة الكويت الشيخ فهد يوسف سعود الصباح قد وصل بعد ظهر أمس الأحد إلى لبنان في زيارة رسمية، على رأس وفد أمني وإداري. والتقى اليوم الإثنين كبار المسئولين اللبنانيين.