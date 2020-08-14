أعلن أرسنال الإنجليزي، تعاقده مع البرازيلي ويليان في صفقة انتقال حر، بعد إعلانه مغادرة تشيلسي نهاية الموسم الحالي.

ونشر النادي اللندني بيانًا عبر موقعه الرسمي يعلن فيه إتمام الصفقة، مشيرًا إلى أن صاحب الـ32 عامًا سيرتدي الرقم 12 مع الجانرز، لمدة 3 مواسم.

قبل انتقاله الرسمي لأرسنال لعب ويليان مع البلوز 339 مباراة، سجل خلالها 63 هدفاً وقدم 56 تمريرة حاسمة، خلال سبع سنوات فاز فيها بلقب الدوري الإنجليزي مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي.

على المستوى الدولي لعب ويليان 70 مباراة مع منتخب البرازيل سجل خلالها 9 أهداف، وشارك مع السامبا في نهائيات كأس العالم 2014 و 2018، وكوبا أمريكا 2015، 2016، بالإضافة إلى قيادته البرازيل للفوز بالقب عام 2019.