طائرة تركية مسيرة تستهدف سيارة لحزب العمال الكردستاني وتقتل 3 من الأعضاء

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استهدفت طائرة تركية مسيرة سيارة لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق وقتلت 3 من أعضاء الحزب، وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية» في خبر عاجل، صباح الجمعة.