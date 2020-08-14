 طائرة تركية مسيرة تستهدف سيارة لحزب العمال الكردستاني وتقتل 3 من الأعضاء - بوابة الشروق
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طائرة تركية مسيرة تستهدف سيارة لحزب العمال الكردستاني وتقتل 3 من الأعضاء

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 14 أغسطس 2020 - 11:13 ص | آخر تحديث: الجمعة 14 أغسطس 2020 - 11:13 ص

استهدفت طائرة تركية مسيرة سيارة لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق وقتلت 3 من أعضاء الحزب، وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية» في خبر عاجل، صباح الجمعة.

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