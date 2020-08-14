شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومه على منافسه على المقعد الرئاسي جو بايدن، قائلًا إن «بايدن» يمارس السياسية ويسيس القضايا المختلفة.

وأضاف «ترامب»، خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أن «جو بايدن لا علاقة له بما تفعله الحكومة الأمريكية»، مشيرًا إلى أن منافسه الرئاسي لا يفكر إلا في السرقة الأدبية ونسب الأمور إلى نفسه.

وتابع أن «بايدن» عندما يتحدث يكون الأمر غير دقيق، فضلًا عن أنه سرق أفكار من الحكومة الحالية، متابعًا أن منافسه الرئاسي لا يمكن له هزيمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» من قبو.

وتوجه الرئيس الأمريكي بحديثه لبايدن: «توقف عن تسييس لقاح كورونا المستجد، لا يجدر محاولة تسييس الموضوع وخاصة أننا نسعى لهزم الوباء».