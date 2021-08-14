وقف 7 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى المحلة

تمكنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم السبت، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من وقف 7 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى بالمركز.



وأشار اللواء محمد عبد الوهاب السعدنى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إلى وقف أعمال البناء بدون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 7 حالات لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء.



ولفت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة العسكرية لتجرى شئونها.