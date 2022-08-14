الرئيس العراقي يبعث برقية تعزية للرئيس السيسي في ضحايا كنيسة المنيرة

بعث الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضحايا الحريق الذي اندلع في كنيسة "أبو سيفين" بالمنيرة الغربية في إمبابة شمالي محافظة الجيزة.

وقال الرئيس صالح في البرقية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، إنه "بحزنٍ وألمٍ بالغين وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرهِ، تابعنا الحادث الأليم، الحريق في كنيسة أبو سيفين".

وتقدم الرئيس صالح إلى الرئيس السيسي بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجيا المولى - عز وجل - أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل ويُلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان، وأن يحفظ الشعب المصري من كل سوء ومكروه، ويديم نعمة الصحة والعافية.