الهلال يدشن أول طائرة خاصة تحمل شعاره في سابقة تاريخية للأندية السعودية

أعلنت شركة نادي الهلال، برئاسة نواف بن سعد، عن تدشين الطائرة الخاصة والحصرية للنادي، والتي تم تصميمها بالكامل بهوية الهلال وشعاره الرسمي، بالتعاون مع أحد شركاء النادي.

ووصلت الطائرة، من طراز A320neo، صباح اليوم الخميس إلى مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، حيث خضعت لاحتفال رسمي بمشاركة عدد من مسؤولي النادي وشركائه.

وبذلك يصبح الهلال أول نادٍ في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط يمتلك طائرة خاصة مطلية بألوانه وشعاره الرسمي، في خطوة تُعد سابقة من نوعها على مستوى المنطقة وتعكس التطور الكبير في استراتيجيات التسويق الرياضي للأندية السعودية.

ومن المقرر أن تكون أولى رحلات الفريق الأول لكرة القدم بالهلال على الطائرة الجديدة يوم الأحد المقبل، 2 نوفمبر، متوجهة من الرياض إلى الدوحة، استعدادًا لمواجهة الغرافة القطري ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي إدارة الهلال إلى تعزيز هوية النادي عالميًا، وتوفير أقصى درجات الراحة للفريق خلال رحلاته الخارجية في البطولات الإقليمية والدولية.