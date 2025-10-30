رئيس الصين يدعو ترامب لتغليب التعاون بدلا من الإجراءات الانتقامية

قال الرئيس الصيني شي جين بينج إن بلاده لا تسعى لتحدي الولايات المتحدة أو إزاحتها عن موقعها، ودعا إلى التركيز على "النتائج طويلة الأمد للتعاون" بدلا من محاولة حل الخلافات السياسية والتجارية والاقتصادية من خلال إجراءات انتقامية متبادلة.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، الخميس، قال شي، خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مدينة بوسان الكورية الجنوبية، إن على البلدين أن يكونا صديقين وشريكين، مؤكدًا أن هذا ما تمليه دروس التاريخ وحقائق الواقع.

وأشار الرئيس الصيني إلى أنه من الطبيعي أن تختلف وجهات نظر البلدين في بعض القضايا بالنظر إلى اختلاف أوضاعهما الوطنية، موضحًا أن الاحتكاكات بين أكبر اقتصادين في العالم أمر متوقع من حين لآخر.

وقال: "علينا أن نحافظ على الاتجاه الصحيح رغم الصعوبات والعواصف والأمواج العاتية، وأن نُوجّه الدفة جيدًا وسط البحار المضطربة لضمان الإبحار المستقر لسفينة العلاقات الصينية الأمريكية".

وأضاف شي أن الصين لا تنوي تحدي الولايات المتحدة أو إزاحتها عن موقعها، مبينا: "نحن نركز على إدارة شؤوننا بشكل جيد، وتطوير أنفسنا، ومشاركة فرص التنمية مع جميع دول العالم، وهذا هو سر نجاحنا".

وأشار شي إلى أن الصين ستواصل تعميق الإصلاح في جميع المجالات، وتوسيع الانفتاح، وتعزيز التنمية الاقتصادية عالية الجودة والتنمية الإنسانية والازدهار المشترك، معتبرًا أن ذلك سيفتح مجالات أوسع للتعاون بين الصين والولايات المتحدة.

ولفت إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين شهدت مؤخرًا صعودًا وهبوطًا، لكن الوفود من الجانبين توصلت إلى توافقات بشأن حل بعض القضايا خلال المفاوضات.

وأردف: "ينبغي أن تكون العلاقات الاقتصادية والتجارية مرساة ودافعًا للعلاقات الصينية الأمريكية، لا عقبة أو سببًا للاحتكاك".

وذكر شي أن العالم يواجه العديد من التحديات، داعيًا الصين والولايات المتحدة إلى تحمل المسئولية كدولتين كبيرتين والعمل معًا لتحقيق نتائج ملموسة ومفيدة للبلدين والعالم بأسره.

واتفق الزعيمان خلال الاجتماع على تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة وغيرها، وتشجيع التواصل بين شعبي البلدين.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تطلعه لزيارة الصين العام المقبل، ودعا نظيره الصيني إلى زيارة الولايات المتحدة.

وفي تصريحات صحفية، على متن الطائرة عقب اللقاء، أفاد ترامب بأن واشنطن وبكين باتتا قريبتين جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية، مؤكدا أن العقبات المتبقية ليست كثيرة، وأن المفاوضات ستستمر حتى نهاية العام الجاري.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقى نظيره الصيني شي جين بينج، فجر الخميس، في مدينة بوسان الكورية الجنوبية.

وتشهد العلاقات الأمريكية الصينية سلسلة توترات في الأشهر الأخيرة، اتسع نطاقها نتيجةً لرفع الإدارة الأمريكية الرسوم الجمركية والقيود التكنولوجية من جهة، وجهود الصين للسيطرة على المعادن النادرة التي تُعد حيوية في سلاسل التوريد العالمية من جهة أخرى.