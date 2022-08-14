انخفاض ملكية الأجانب للأسهم في كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى لها في 13 عاما

سجلت ملكية الأجانب للأسهم في كوريا الجنوبية أدنى مستوى لها في 13 عاما هذا الشهر، حسبما أفاد مشغل البورصة اليوم الأحد، وذلك مع انخفاض الطلب على الأصول ذات المخاطر العالية وسط رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة بصورة كبيرة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن المستثمرين الأجانب احتفظوا بما قيمته 2ر606 تريليون وون (464 مليار دولار أمريكي) من الأسهم المتداولة في سوق كوسبي الرئيسي اعتبارا من يوم الخميس، وهو ما يمثل أدنى مستوى سنوي قدره 51ر30 % من إجمالي القيمة السوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بورصة كوريا.

ويمثل ذلك أدنى مستوى منذ 13 أغسطس 2009، عندما بلغت نسبة ملكية الأجانب للأسهم 52ر30 % من القيمة السوقية بأكملها.

وتحول المستثمرون الأجانب إلى مشترين صافين لأسهم سول في يوليو، مما ساعد مؤشر بورصة كوسبي الرئيسي على الانتعاش. لكن حتى الوقت الراهن من العام الحالي، كانوا بائعين صافين من خلال التخلص من صافي أسهم محلية بقيمة 6ر10 تريليون وون.

وقال محللون إن رغبة الأجانب في الأصول ذات المخاطر العالية تراجعت في ظل خطوات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وضعف العملة الكورية الجنوبية مقابل الدولار الأمريكي.

يشار إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي رفع في يوليو الماضي سعر الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار 75 نقطة أساس للشهر الثاني على التوالي إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 25ر2 % و 5ر2 %.

ودفع القرار أسعار الفائدة الأمريكية إلى تجاوز أسعار الفائدة القياسية في كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ فبراير 2020. ويبلغ سعر الفائدة الأساسي في كوريا 25ر2 %.

وانخفض الوون بحدة مقابل الدولار خلال الأشهر الأخيرة وسط توترات السوق العالمية الناجمة عن الزيادات الحادة والسريعة في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي. وسجلت العملة الكورية الجنوبية أدنى مستوى لها منذ 13 عاما عند 10ر1326 وون لكل دولار يوم 15 يوليو الماضي. وانخفض الوون بنسبة 9% تقريبا مقابل الدولار هذا العام حتى الآن.