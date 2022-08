وجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، رسالة إلى ساسة البيت الأبيض.

وقال عبد اللهيان عبر حسابه على موقع "تويتر": "لا بد من تذكير البيت الأبيض، أنه لن يحقق أي نتيجة من استخدام لغة التهديد تجاه إيران والإيرانيين".

وأضاف: "إسقاطات البيت الأبيض لن ترفع مسؤوليته إزاء ارتكاب العديد من الجرائم الإرهابية ضد أرواح آلاف الاشخاص من الشعب الإيراني والمنطقة".





History ought to have taught the US that language of threat against Iran and Iranians achieves nothing.



Futile attempts at deflection won't allow the US to evade responsibility for the thousands of Iranian and other victims of its involvement in terrorist crimes in our region.