صحة غزة: 70 شهيدا و332 إصابة جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم السبت، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 70 شهيدًا، و332 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 57 ألفًا و338 شهيدًا، و135 ألفًا و957 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف حرب الإبادة، إلى 6780 شهيدًا، و23 ألفًا و916 إصابة.

وذكرت أن حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات خلال 24 ساعة الماضية، بلغت 23 شهيدًا، وأكثر من 54 إصابة.

وأفادت بارتفاع إجمالي شهداء «لقمة العيش» ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 743 شهيدًا وأكثر من 4891 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.