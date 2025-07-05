برنامج الأغذية العالمي: مستعدون لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة بمجرد وقف إطلاق النار

قال برنامج الأغذية العالمي، إنه يهدف لإدخال 2000 طن متري من المساعدات الغذائية إلى غزة يوميًا، بالاتفاق مع السلطات الإسرائيلية.

وأكد البرنامج في بيان عبر موقعه الرسمي، اليوم السبت، أنه على أهبة الاستعداد لزيادة المساعدات الغذائية إلى غزة، إذا دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، مؤكدًا امتلاك فرق ذات خبرة ميدانية، وأنظمة مجربة جاهزة للاستجابة على نطاق واسع.

وأشار إلى أن البرنامج لديه أكثر من 140 ألف طن متري من الأغذية في المنطقة أو في طريقها إليها، موضحًا أن «الكمية تكفي لإطعام جميع سكان غزة - البالغ عددهم 2.1 مليون شخص - لمدة شهرين».

وحذر من أن المخاوف من المجاعة والحاجة الماسة للغذاء لاتزال مرتفعة داخل غزة، قائلًا إن «ما يقرب من شخص واحد لكل ثلاثة أشخاص لا يأكل لأيام متواصلة».

ولفت إلى أن أحدث تقرير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، أفاد بوجود خطر كبير لحدوث مجاعة مع استمرار الحرب، وعدم قدرة الوكالات الإنسانية على تقديم المساعدات الأساسية.

ويتوقع البرنامج أن يواجه حوالي 470 ألف شخص في غزة حالة جوع كارثي (المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) بين مايو وسبتمبر من هذا العام.

وحذر من تزايد سوء التغذية بين أهل غزة، لافتًا إلى حاجة حوالي 90 ألف طفل وامرأة إلى العلاج بشكل عاجل.

ودعا البرنامج بشكل عاجل إلى:

- السماح بمرور ما لا يقل عن 100 شاحنة مساعدات يوميًا عبر نقاط الحدود الشمالية والوسطى والجنوبية.

- تسريع تحميل وإرسال الشاحنات من نقاط العبور إلى غزة.

- منع أي تواجد مسلح بالقرب من مسارات القوافل أو نقاط توزيع المساعدات المدنية.

- اتصال متواصل يسمح للمنظمات الإنسانية بالتنسيق بفعالية.

- وقف إطلاق نار مستدام يُهيئ الظروف اللازمة لتقديم مساعدات إنسانية آمنة وواسعة النطاق وفعالة.