الأونروا تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة: أكثر من 57 ألف شخص قتلوا



دعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مشيرة إلى استشهاد أكثر من 57 ألف شخص جراء الحرب.

وكتبت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم السبت: «في أنحاء غزة، تتواصل التقارير عن هجمات على الخيام والمدارس التي تؤوي النازحين، وعلى الأشخاص الذين يحاولون الحصول على الطعام، مما يؤدي إلى وقوع أعداد كبيرة من القتلى والجرحى».

وأضافت: «بين 7 أكتوبر 2023 و25 يونيو 2025 في غزة؛ قُتل ما لا يقل عن 57 ألفًا و12 فلسطينيًا، وأصيب 134 ألفًا و592 آخرون».

واستطردت: «لا يمكن أن يستمر هذا. التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أمر بالغ الأهمية. يجب وقف إطلاق النار الآن».

في أنحاء #غزة، تتواصل التقارير عن هجمات على الخيام والمدارس التي تؤوي النازحين، وعلى الأشخاص الذين يحاولون الحصول على الطعام، مما يؤدي إلى وقوع أعداد كبيرة من القتلى و الجرحى.



بين 7 أكتوبر 2023 و25 حزيران 2025 في غزة:

🚨 قُتل ما لا يقل عن ٥٧,٠١٢ فلسطينيًا

🚨 وأُصيب ١٣٤,٥٩٢ آخرون… pic.twitter.com/gkShdaDjNo — الأونروا (@UNRWAarabic) July 5, 2025

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب قوات الاحتلال حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 200 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح أغلبية سكان القطاع.