تلجراف: فرنسا تضغط على بريطانيا للاعتراف بفلسطين

أكدت صحيفة "تلجراف" البريطانية، نقلا عن مصادر في حكومة المملكة المتحدة، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يضغط على رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، من أجل الاعتراف بدولة فلسطين.

وقالت الصحيفة، نقلًا عن عن مصادر فرنسية بريطانية: "من المتوقع أن يناقش ستارمر وماكرون، الوضع في قطاع غزة ومسألة الاعتراف بفلسطين، الأسبوع المقبل، خلال زيارة الدولة التي تستمر 3 أيام إلى المملكة المتحدة"، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

وأوضحت أن "ماكرون يمارس ضغوطا على كير ستارمر، للاعتراف بفلسطين كدولة. هناك خلاف بين داونينغ ستريت وقصر الإليزيه، حول توقيت ومنهجية الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، ومن المتوقع أن يتم مناقشة هذه القضية خلال المحادثات".

وبحسب مصادر صحيفة "تلجراف" البريطانية، تعتقد باريس أن "الاعتراف بفلسطين يمكن أن يكون حافزا للاقتراب من حل الدولتين، لكن المسئولين البريطانيين يخشون أن تتحول هذه الخطوة إلى رمزية فقط، إذا لم يتم وضع شروط صارمة بما فيه الكفاية لما يجب على حركة حماس الفلسطينية القيام به في المقابل".