أردوغان يتوقع تسليم طائرات F-35 إلى تركيا خلال فترة ترامب الرئاسية

توقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تسليم طائرات F-35 إلى تركيا خلال الفترة الرئاسية لنظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وقال في تصريحات، اليوم السبت: «أعتقد أن ترامب سيلتزم بالاتفاق الذي أبرمناه، وسيتم تسليم تركيا مقاتلات (إف-35) بشكل تدريجي خلال فترة ولايته».

وأشار إلى أن ملف مقاتلات «إف-35» بالنسبة لتركيا ليس مجرد قضية متعلقة بالتكنولوجيا العسكرية، بل أيضا خطوة لتأسيس شراكات قوية في المنصات الدولية، وعلى رأسها حلف «الناتو».

وقبل أيام، قال توم باراك، السفير الأمريكي لدى أنقرة والممثل الخاص للولايات المتحدة في سوريا، إنه يعتقد أن أزمة مقاتلات F-35 مع تركيا ستحل قريبًا.

وأشار السفير الأمريكي لدى تركيا إلى إمكانية حل النزاع الطويل الأمد حول مقاتلات F-35 بين حلفاء الناتو بحلول نهاية العام، مما ينبئ بحدوث تقدم محتمل في التوتر المستمر منذ سنوات والذي أثر على العلاقات الدفاعية.

وقال السفير توم باراك، إن كلا الجانبين يسعيان الآن إلى «بداية جديدة» وأن الكونجرس مستعد لإعادة النظر في القضية. وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال باراك: «أعتقد أن لدينا فرصة للتوصل إلى حل قبل نهاية العام».

وأوضح باراك أن طائرات F-16 وF-35 هي عناصر لا غنى عنها لتركيا، الحليف في الناتو، وذكّر بأن معظم أجزاء F-35 تُصنع في تركيا. وأشار باراك إلى أن تركيا دفعت مقابل طائرات F-16 وتحديثها.



