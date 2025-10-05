ترامب بصدد الاحتفال بالذكرى الـ 250 لتأسيس البحرية الأمريكية وسط الإغلاق الحكومي

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ألا يدع الإغلاق الحكومي يعرقل زيارته إلى مدينة نورفولك بولاية فيرجينيا، اليوم الأحد، لتحية سلاح البحرية بمناسبة احتفاله بالذكرى الـ 250 لتأسيسه.

وكتب ترامب، مساء أمس الأول الجمعة، على موقعه للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "أؤمن بأن العرض يجب أن يستمر، وسيكون هذه أكبر احتفال في تاريخ البحرية، وسيحضره آلاف من أفراد الخدمة الفعلية الشجعان وعائلات العسكريين، وأتطلع إلى هذا اليوم المميز معهم جميعا".

وقد أثار الإغلاق الحكومي الذي بدأ يوم الأربعاء الماضي موجة من تبادل الاتهامات بين الحزبين، في وقت يعمل فيه أفراد الجيش بدون رواتب، وأُجبر عدة آلاف من الموظفين الفيدراليين على إجازة غير مدفوعة الأجر، وتوقفت مشاريع حيوية في مجالي البنية التحتية والطاقة في مناطق يديرها الديمقراطيون مثل نيويورك وشيكاغو.

ويوجد احتمال أن يتحول الحدث، الذي تم إعداده لتكريم البحرية، إلى ساحة للصراع السياسي المحتدم.

واتهم ترامب في منشوره الديمقراطيين بأنهم السبب في الإغلاق الحكومي، وبأنهم يحاولون "تدمير هذه الاحتفالية الرائعة بتأسيس البحرية الأمريكية".