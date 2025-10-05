وزير الخارجية الأمريكي: نزع سلاح حماس والانسحاب الإسرائيلي من غزة ليس سهلا

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم، إن حركة حماس الفلسطينية وافقت من حيث المبدأ على ما سيحدث بعد الحرب في غزة، مضيفاً: سنعرف سريعا ما إذا كانت حماس جادة أم لا.

كما أوضح روبيو، حين سئل اليوم الأحد عما إذا كانت الحرب في غزة ستنتهي قريباً، أن "هناك اجتماعات جارية بشأن اتفاق إسرائيل وحماس"، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

و أعرب روبيو عن أمله "في الانتهاء من الأمور اللوجستية المتعلقة بتلك القضية بسرعة كبيرة".

و شدد وزير الخارجية الأمريكي في الوقت نفسه على أن المرحلة الثانية من خطة غزة، لن تكون سهلة، في إشارة إلى جمع السلاح من القطاع وانسحاب القوات الإسرائيلية.

وتابع: بعد مغادرة حماس للقطاع، سنحتاج وقتاً لتشكيل إدارة تحكم غزة، لا يمكن إقامة هيكل لحكم غزة لا يضم حماس في ثلاثة أيام.