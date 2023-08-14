سفير السعودية لدى فلسطين ينشر صورة لقنصلية المملكة في القدس عام 1947

نشر سفير السعودية لدى الأردن وفلسطين، نايف السديري، صورة تاريخية لافتتاح قنصلية المملكة العربية السعودية في مدينة القدس الشرقية عام 1947.



وكتب السديري عن الصورة التي أرفقها في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، مساء أمس الأحد: "بتوجيه من المغفور له جلالة الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن عام 1947، رعى العم عبدالعزيز بن أحمد السديري افتتاح القنصلية العامة السعودية في القدس، حي الشيخ جراح"، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.



وأظهرت الصورة عددا من الدبلوماسيين السعوديين، وعلى مدخل المبنى لافتة كتب عليها "القنصلية العامة" باللغتين العربية والانجليزية مع شعار المملكة السعودية.



وقدم السديري (السفير السعودي لدى الأردن)، السبت، نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة غير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلا عاما بمدينة القدس، إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدبلوماسية مجدي الخالدي في مقر السفارة الفلسطينية بالعاصمة الأردنية عمان.



وبعد تسليم أوراق اعتماده، صرح السديري للصحفيين بأن "التعيين يأتي لإعطاء العلاقات مع فلسطين الطابع الرسمي في جميع المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، ونتطلع إلى مستقبل واعد لهذه العلاقات".



ويأتي منشور السديري بعد ساعات من تعهد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين بعدم السماح لأي دولة بفتح ممثلية دبلوماسية بالقدس الشرقية تكون معتمدة لدى السلطة الفلسطينية.



واعتبر كوهين، في مقابلة مع إذاعة "103" التابعة لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن الخطوة التي أقدم عليها السعوديون "بمثابة رسالة للفلسطينيين بأنهم لم ينسوهم على خلفية التقدم في مفاوضات التطبيع" بين الرياض وتل أبيب، مضيفا: "لا نسمح للدول بفتح قنصليات (بالقدس) هذا لا يناسبنا".



يذكر أنه يوجد بالقدس الشرقية حاليا قنصليات عامة معتمدة لدى السلطة الفلسطينية لكل من فرنسا واليونان والسويد وتركيا والفاتيكان وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا.



وفي مدينة رام الله، يوجد العديد من السفارات والممثليات الأجنبية والعربية بينها سفارات مصر والأردن والمغرب وتونس.