وزراء خارجية أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية يعقدون اجتماعا افتراضيا قبل قمة ثلاثية

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يعقد وزراء خارجية كوريا الجنوبية بارك جين والولايات المتحدة أنتوني بلينكن واليابان يوشيماسا هاياشي اجتماعا افتراضيا اليوم الاثنين قبل القمة الثلاثية المقرر عقدها بين قادتهم في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الاجتماع سيعقد الساعة 7:30 مساء الاثنين بتوقيت واشنطن (2330 بتوقيت جرينتش) وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية مساء الأحد.

ومن المقرر أن يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في قمة ثلاثية في كامب ديفيد يوم 18 آب/أغسطس الجاري.