معتز خفاجى: أشعر بالسعادة بعد الحكم بالإعدام على المتهمين لهذا السبب

قال المستشار معتز خفاجى، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، إنه شعر بالسعادة عندما حكم بالإعدام في قضية "أجناد مصر"، وذلك لأنه اقتص لكل الشهداء الذين ماتوا بسبب هؤلاء المجرمين، مشيرًا أن هؤلاء الشهداء لديهم أسر وأطفال.

وأضاف "خفاجى"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدائرة كلها وسامح داود ومحمد عمار، كانوا يجلسون ويقوموا بتداول القضية وكان يقيمون في فندق تبع القوات المسلحة، مشيرًا إلى أنه لم يكن يوجد مكتب، والقضية تتكون من 12 ألف ورقة وكانوا يجلسون على الأرض ويفترشون الورق ويتداولوا حكم الإعدام ويكون بالتوافق وإذاعترض أحدهم ينزل لمؤبد.

وتابع، أن تنظيم "أجناد مصر"، كانوا لا يتحدثون مع القضاة ويقولون لا نتحدث مع الطواغيت، كما أن المحامين كانوا يحاولون المط في الجلسات ويطلبون طلبات لا أساس لها مثل أن يطلب رؤية الشهود جميعًا، مؤكدًا أنه كان يرد عليهم بأن الشهود جميعًا لا يختصون بمتهم واحد، ومنهم شاهد لم يرى شيئا كالمصاب في الانفجار وعندما يأتي يستنثناه المحامي حتى تم تعديل قانون محكمة النقض، وأصبحت الإجراءات أسرع.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور.