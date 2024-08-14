دعا الدكتور أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إلى الوقوف دقيقة حدادا على أرواح 40 ألف شهيد في قطاع غزة، قائلًا: «أخواتنا وأهلنا اللي بنعتبر نفسنا واحد، شعب واحد وعلم واحد».

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي، على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، بحضور أحمد عساف وزير الإعلام الفلسطيني، وعمرو الفقي المدير التنفيذي للشركة المتحدة.

وقال سالمان: «ندمع لشهداء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وواثقون تمامًا أن هناك 40 ألف مولود ومناضل يستمرون جنبًا إلى جنب مع 110 مليون مصري، نعتبر نفسنا واحد».

ووجه الشكر لوزير الإعلام الفلسطيني، على هذه الزيارة لمدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا أن «هذه الزيارة ليست من شخص غريب بل هو على أرضه، متمنيًا أن تتكرر في الأوقات المقبلة.



