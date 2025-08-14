قنا تُجهز 10 لجان لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

أعلن هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الانتهاء من تجهيز 10 لجان امتحانية على مستوى المحافظة، تمهيدًا لاستقبال طلاب الدور الثاني في امتحانات الثانوية العامة، التي ستبدأ أعمالها يوم السبت المقبل بامتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وتستمر حتى السبت 23 أغسطس لطلاب النظام الجديد، ويوم 25 أغسطس لطلاب النظام القديم.

وأشار الصابر إلى أن إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات يبلغ 3141 طالبًا وطالبة، منهم 2815 بالنظام الحديث، و326 بالنظام القديم، موضحًا أن مديرو عموم الإدارات التعليمية وإدارة المتابعة أشرفوا على إعداد وفرش اللجان، وتوفير جميع سبل الراحة للملاحظين والطلاب الممتحنين.

وأضاف أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بتطبيق جميع الضوابط والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، ووضع خطط التأمين اللازمة بالتنسيق مع القيادات الأمنية لتأمين اللجان وخط سير أسئلة الامتحان.

الجدير بالذكر أن امتحانات الدور الثاني لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) ومدارس المكفوفين للعام الدراسي 2024 / 2025، ستبدأ يوم السبت 16 أغسطس 2025، وتنتهي يوم الاثنين 25 أغسطس 2025.





