قالت الشرطة الإسبانية، اليوم الأحد، إنها اعتقلت ثمانية أشخاص وإن 20 شرطيا أصيبوا في اشتباكات مع متظاهرين داعمين للفلسطينيين في برشلونة.

وأضافت أن المتظاهرين أتلفوا متاجر قالوا إن لها صلات بإسرائيل خلال مسيرة كانت سلمية بالأساس شارك فيها 70 ألف متظاهر أمس السبت، بحسب وكالة رويترز.

وشارك عشرات الآلاف في احتجاجات في مدريد وعشرات المدن الإسبانية الأخرى بالإضافة إلى مظاهرات في روما ولشبونة وسط حالة من الغضب بعد اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود العالمي الذي أبحر من برشلونة في محاولة لكسر الحصار المفروض على غزة.

وقال وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، للتلفزيون الإسباني، إن من بين 49 إسبانيا احتجزتهم القوات الإسرائيلية من أسطول المساعدات، سيعود 21 جوا إلى البلاد من تل أبيب اليوم الأحد.

واعترفت إسبانيا بدولة فلسطينية في مايو 2024 وتعد من أشد المنتقدين لأفعال إسرائيل في غزة، وحظرت الشهر الماضي السفن والطائرات التي تنقل أسلحة أو وقود طائرات للاستخدام العسكري إلى إسرائيل.