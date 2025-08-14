مهرجان الجونة يكشف عن مسارات جديدة لبرنامج سينى جونة للمواهب الناشئة

أعلن مهرجان الجونة السينمائى عن فتح باب التقديم للنسخة الثالثة من برامج «سينى جونة للمواهب الناشئة»، والتى تقام ضمن فعاليات الدورة الثامنة فى الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025، بدعم من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومن الاتحاد الأوروبى فى مصر، ومن المقرر أن يظل باب التقديم مفتوحا حتى 17 أغسطس الجارى لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا، أو ممن هم فى خطواتهم الأولى على طريق السينما، وطلاب وخريجين من تخصصات السينما والإعلام، أو من لديهم عمل (فيلم/ مسلسل) عُرض للجمهور، أو مشروع يُراهنون عليه.

تشمل مسارات البرنامج هذا العام: البرنامج الرئيسى «سينى جونة للمواهب الناشئة - Emerge»، والذى يدعو صناع الأفلام والمهنيين الشباب -بما فى ذلك المخرجين، كتاب السيناريو، والمنتجين، والممثلين، ومديرى التصوير، والمونتيرين، ومصممى الصوت- للمشاركة فى فعاليات المهرجان من عروض أفلام، ومحاضرات، وجلسات نقاش، وورش عمل، وفرص تواصل مخصصة.

ومسار SeeMe الذى يستهدف الممثلين الناشئين، ويمنحهم فرصة عيش تجربة المهرجان، بما فى ذلك السير على السجادة الحمراء، والتفاعل مع الصحافة والإعلام، والتقديم المهنى أمام المخرجين والمنتجين ووكلاء المواهب.

ومسار زوايا، الذى يركّز على دعم المصورين، والصحفيين، ونقاد السينما، وصناع المحتوى الشباب والناشئين، من خلال منحهم فرصة تغطية فعاليات المهرجان عبر مقالات، وصور، ومحتوى مرئى، بالتعاون مع فريق الصحافة والنشر فى المهرجان.

كما يقدم البرنامج هذا العام مسار «كلاكيت تانى مرة»، وهو مخصص للخريجين السابقين من البرنامج، حيث يعودون للمهرجان كمرشدين أقران لدعم المشاركين الجدد خلال رحلتهم.

«سينى جونة للمواهب الناشئة» منذ انطلاقته احتضن مئات الشباب من مختلف أنحاء مصر والمنطقة، فتح أمامهم أبواب الحلم، وربطهم بجمهور من المبدعين، والفرص، والأسئلة التى تصنع فنانًا ناضجًا.

تؤكد هذه المبادرة التزام مهرجان الجونة برعاية الجيل القادم من صانعى الأفلام والمبدعين من مصر والعالم العربى وإفريقيا. ويواصل فى هذه الدورة توسيع نطاق دعمه لصناع الأفلام والمهنيين الشباب، لضمان أن يجد كل موهوب مساحة للنمو، وبناء العلاقات، والتألق.

يقول عمرو منسى، المدير التنفيذى لمهرجان الجونة السينمائى إنه «خلال عامين تحول سينى جونة للمواهب الناشئة إلى واحدة من أكثر المبادرات تأثيرًا فى المهرجان». مضيفً أن «توسعة البرنامج إلى عدة مسارات يضمن أن يجد كل موهوب ــ من صناع الأفلام إلى الممثلين، ومن النقاد إلى صناع المحتوى ــ مكانًا للتعلّم والنمو والتألق ضمن فعاليات المهرجان».

وبدورها قالت ماريان خورى، المديرة الفنية للمهرجان إن «توسيع البرنامج هذا العام هو بمثابة رد للجميل ــ حيث يعود الخريجون لدعم المشاركين الجدد، لنبنى سويًا شبكة إبداعية قوية ومتماسكة».

ومن ناحيتها قالت حياة الجويلى، مديرة برنامج سنى جونة للمواهب الناشئة إن «التزامنا الدائم هو دعم الجيل القادم من الرواة من مصر والعالم العربى وإفريقيا. وإطلاق مسارات جديدة مثل كلاكيت تانى مرة يؤكد إيماننا بالاستمرارية، والإرشاد، وقوة التعاون فى صناعة السينما».