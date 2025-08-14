قال السفير محمد سفيان براح سفير الجزائر في مصر، إن الجزائر تستعد لاحتضان فعاليات المنتدى الرابع للتجارة البينية في إفريقيا (2025 IATF)، في الفترة من 4 إلى 10 سبتمبر المقبل، تحت شعار "بوابة العبور إلى فرص جديدة".

وأضاف سفير الجزائر، خلال تصريحاته للصحفيين اليوم الخميس، وينظم المنتدي بالشراكة مع بنك Afreximbank والاتحاد الإفريقي وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF) والذي يعد أحد أكبر المنتديات الاقتصادية في القارة، ويستقطب هذا العام أكثر من 2000 عارض من 75 أكثر من دولة، إلى جانب 35 ألف مشارك من مختلف القارات، بينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء ومسؤولون كبار ورجال أعمال.

وأكد السفير الجزائري، ويهدف المنتدى إلى تعزيز التجارة البينية الإفريقية وتفعيل بنود اتفاقية التجارة الحرة القارية، عبر توفير منصة متكاملة لتبادل المعلومات التجارية والاستثمارية، وإتاحة المجال أمام الشركات لولوج سوق قارية تضم أكثر من 1.4 مليار نسمة، وبناتج محلي إجمالي يتجاوز 3.5 تريليون دولار.

وتابع وتشمل فعاليات المنتدي قطاعات استراتيجية مثل الزراعة والصناعة والطاقة والتمويل والبحث والابتكار، والصحة والنقل والشركات الناشئة.

وأشار إلي أن يوم 4 سبتمبر سيكون مخصصا لعقد قمة رئاسية، يعقبه لقاء وزاري في 5 سبتمبر، مما يعكس حجم المشاركة السياسية والاقتصادية رفيعة المستوى.

وقال السفير ويتضمن برنامج المنتدي نشاطات متعددة من معارض متخصصة منتدى للتجارة والاستثمار يستمر أربعة أيام، ورش عمل تدريبية، فضلا عن برنامج ( Creative Africa Nexus (CANE المخصص للموضة والموسيقى والأفلام والفنون، ومعرض السيارات الإفريقي ويوم الشتات.

وأكد السفير الجزائري، أن الجزائر وفرت كل إمكانياتها لإنجاح الحدث، بدءا من تحديث وصيانة المركز الدولي للمعارض SAFEX ، وتسهيل إجراءات التأشيرات عبر بعثاتها الدبلوماسية، وإنشاء منصة رقمية لتسجيل العارضين، وصولاً إلى توفير 120 مؤسسة فندقية لاستقبال المشاركين.

وقال إن المنتدي سيكون بالنسبة لمصر، فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية وخصوصا الجزائر، التي شهدت المبادلات التجارية بينهما قفزة من 1.2 مليار دولار عام 2023 إلى 2.2 مليار دولار عام 2024 ، مع إمكانيات كبيرة للتوسع في مجالات الإنتاج والتصنيع والخدمات مستفيدين من السوق الإفريقية الموحدة عبر البوابة الجزائرية.