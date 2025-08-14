روسيا تصنف منظمة مراسلين بلا حدود مجموعة غير مرغوب فيها

صنفت وزارة العدل الروسية منظمة مراسلين بلا حدود بأنها منظمة "غير مرغوب فيها" اليوم الخميس، وهو تصنيف يرقى لمستوى الحظر في روسيا.

ونشرت الوزارة في موسكو التصنيف عبر موقعها الإلكتروني. ويحظر على المنظمات الروسية والأفراد إقامة أية علاقات مع المجموعات المصنفة على أنها غير مرغوب فيها.

وأعلنت روسيا حتى الآن أكثر من 250 منظمة أجنبية غير مرغوب فيها، معظمها من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأوكرانيا.

وتنظم منظمة مراسلين بلا حدود، التي تأسست في 1985، حملات على مستوى العالم من أجل حرية الصحافة وتدعم الصحفيين السجناء.

وتنشر مراسلون بلا حدود أيضا مؤشرا سنويا لحرية الصحافة، جاءت فيه روسيا في المركز الـ 171 من 180 دولة في عام 2025، مما يجعلها من الدول التي تحظى بأقل قدر من حرية الصحافة.