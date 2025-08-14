محافظ قنا يتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية ويطلق مبادرات لتحسين الخدمات

عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمراجعة معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، وبحث آليات تسريع الإنجاز ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

شارك في الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي المرور والحماية المدنية.

وخلال اللقاء، استعرض المحافظ نسب التنفيذ على مستوى المدن والقرى، وناقش إعداد دليل إرشادي للهوية البصرية لمحافظة قنا بالتعاون مع جامعة عين شمس، بما يضمن اتساق المشروعات وتعزيز جودتها. كما بحث مقترح تشغيل أتوبيسات داخلية بالمحافظة على مراحل، تبدأ بمدينة قنا، بهدف تحسين السيولة المرورية وتقليل الازدحام.

ووجّه عبد الحليم بضرورة التنسيق مع حماية النيل لتطوير الكورنيش، وإطلاق مسابقات لتصميم الميادين بما يبرز المظهر الحضاري للمدينة. كما كلف إدارات الطب البيطري والتخطيط بمتابعة أعمال تطوير المجازر، بما يتماشى مع خطط وزارة التنمية المحلية.

وفي ختام الاجتماع، شدد المحافظ على الالتزام بالجداول الزمنية والتنسيق بين جميع الجهات التنفيذية، لضمان سرعة إنجاز المشروعات وتحقيق الاستفادة القصوى من الخطة الاستثمارية، بما يرفع مستوى الخدمات ويدعم فرص الاستثمار في المحافظة.