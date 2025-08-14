قانوني: المتهمون بمطاردة فتاتين بطريق الواحات قد يواجهون اتهامات التحرش والشروع في القتل

قال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إن المتهمين في واقعة مطاردة فتاتين بـ3 سيارات على طريق الواحات والتسبب في اصطدامهما بسيارة نقل وإصابتهما، من المتوقع أن يواجهوا اتهامات أبرزها التحرش وإتلاف الممتلكات الثابتة والشروع في القتل.

وأوضح محفوظ في تصريحاته لـ"الشروق" أن المادة 361 من قانون العقوبات، بيّنت أن عقوبة إتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة عمدًا هي الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تتجاوز 300 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف أنه إذا كانت مطاردة المتهمين هدفها التحرش، تكون العقوبة وفقًا للمواد 306 مكرر (أ) و(ب) من قانون العقوبات، حيث تصل العقوبة إلى السجن مدة لا تقل عن سنتين، وتشدد العقوبة في حالات معينة مثل وجود سلطة وظيفية أو أسرية أو إذا ارتكبت الجريمة من قبل أكثر من شخص، كما في تلك الواقعة.

وتابع المحامي بالنقض أن المتهمين أيضًا قد توجه لهم عقوبة الشروع في القتل الذي تسبب في الإصابة، وطبقًا لقانون العقوبات المواد 45 و46، والمادة 234 من نفس القانون، والتي تتعلق بعقوبة القتل العمد، قد تصل إلى السجن المؤبد أو الأشغال المؤقتة بحد أقصى 15 سنة.

وأشار إلى أن الواقعة قيد التحقيق لمعرفة سبب ارتكاب الجناة لها، موضحًا أنه قد تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم، ولكن طبقًا لنص المادة 32 من قانون العقوبات، إن ثبت أن الحادث ارتكب لهدف إجرامي واحد فإن العقوبة تكون للحد الأقصى والأشد، وهي جريمة الشروع في القتل، فإن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد أو السجن بحد أقصى 15 عامًا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه 3 سيارات ملاكي تطارد سيارة ملاكي أخرى، وعلق مصور الفيديو أن السيارات الثلاث لشباب يحاولون التضييق على فتاة تقود السيارة الملاكي ويحاولون التحرش بها، فيما طالب ناشرو الفيديو بسرعة القبض على المتهمين.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائدي 3 سيارات ملاكي بملاحقة ومعاكسة فتاتين تستقلان سيارة ملاكي أخرى بالجيزة، مما أسفر عن اصطدام سيارتهما بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجاري ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة من طالبة "مصابة بكدمات وسحجات" - قائدة السيارة المشار إليها "سارية التراخيص" - مقيمة بمحافظة الجيزة، بتضررها من قائدي 3 سيارات، لقيامهم بملاحقتها ومحاولة استيقافها ومعاكستها حال سيرها بأحد الطرق بالجيزة رفقة صديقتها الطالبة المصابة بجرح في الجبهة، مما أسفر عن اصطدامها بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما وفرار السيارات الثلاث.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط السيارات المشار إليها وقائديها ومستقليها في حينه، وتبين أنهم 3 طلاب، وسائق بأحد تطبيقات النقل الذكي، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم التحفظ على السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديها ومستقليها.