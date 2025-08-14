مقتل متسلقة صينية إثر سقوط صخور عليها أثناء نزولها من فوق قمة كيه 2 في باكستان

أعلن مسئولون محليون في باكستان، اليوم الخميس، مقتل متسلقة صينية إثر سقوط صخور عليها أثناء نزولها من فوق قمة "كيه 2"، ثاني أعلى قمة في العالم.

وقال كرار حيدري من نادي جبال الألب الباكستاني، إن المتسلقة جوان جينج، كانت ضمن فريق استكشافي يضم نحو 30 متسلقا من الصين والولايات المتحدة وقيرجيزستان ونيبال، والذين كانوا قد وصلوا إلى قمة الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8611 مترا في شمال باكستان يوم الاثنين الماضي.

وأضاف حيدري المنتمي لنادي جبال الألب الباكستاني، المعني بالإشراف على الرحلات الاستكشافية الجبلية في باكستان، أن جوان كانت في طريق عودتها إلى معسكر القاعدة عندما انهمرت عليها الصخور المتساقطة.

وأضاف أن مروحيات الجيش كانت تنتظر أن يكون الطقس مواتيا؛ لانتشال جثة المتسلقة من فوق أخطر قمة في العالم، والواقعة على الحدود بين باكستان والصين.