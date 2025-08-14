نادي أدب بورسعيد يحتفي بالكاتب أحمد فتحي الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية

عقد نادي الأدب بقصر ثقافة بورسعيد لقاءً أدبيًا للاحتفاء بالكاتب أحمد فتحي، الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية عن مجموعته القصصية "مدينة شديدة الوحدة"، وذلك ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

شارك في اللقاء الشاعر السيد عبد الفتاح، رئيس نادي الأدب، والناقد أسامة المصري، ولفيف من الأدباء والشعراء والمثقفين، وأدارته الأديبة منى الجبريني التي استعرضت السيرة الذاتية للكاتب، وحيثيات لجنة التحكيم في منحه الجائزة، مشيرة إلى تميز المجموعة بالتجريب الفني والكتابة ما بعد الحداثية، ولغتها العربية الرصينة وصورها البلاغية المبتكرة.

وفي كلمته، رحب الشاعر السيد عبد الفتاح بالحضور، مؤكدًا حرص النادي على مد جسور التواصل بين جيل الرواد والأجيال الصاعدة، ودعم المبدعين الشباب، مشيدًا بتجربة أحمد فتحي كنموذج متميز للجيل الجديد في المشهد الثقافي.

من ناحيته، تحدث الناقد أسامة المصري عن رؤية الكاتب وفلسفته، متوقفًا عند نصوص المجموعة التي تضم 15 قصة تمزج بين الفانتازيا والواقعية السحرية، وتتسم بجرأة في كسر القوالب التقليدية، مستعرضًا بعض القصص منها "انعكاس" و"أغنية قديمة"، التي وظف فيها أسطورة أورفيوس مع إشارات للتناص مع قصص التراث الديني.

وتواصلت فعاليات اللقاء، المنفذ ضمن برامج إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة د. شعيب خلف وفرع ثقافة بورسعيد، بفتح باب المداخلات لعدد من الأدباء، منهم: محمد خضير، أسامة كمال، محمد فاروق، يحيى عباس، أميرة الكيكي، نجيب سليمان، فاطمة عطا الله، محمد غنيم، إبراهيم الشبراوي، وآمال كمالي.

وعبّر الكاتب أحمد فتحي في كلمته عن امتنانه لهيئة قصور الثقافة وكل من ساهم في تنظيم هذا اللقاء، وقدم مختارات من نصوص مجموعته القصصية.

واختتم اللقاء بتكريم الكاتب تقديرًا لإسهاماته الأدبية، بحضور د. محمد الكيكي، وكيل كلية الهندسة، وسام العزوني، مدير فرع ثقافة بورسعيد، ورانيا شريف، مدير القصر، وعدد من محبيه.