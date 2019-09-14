بلومبرج: أرامكو السعودية تتوقع استئناف معظم الإنتاج خلال أيام

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ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، السبت، أن شركة أرامكو السعودية تتوقع استئناف معظم الإنتاج "خلال أيام"، وذلك بعد أن وقع هجوم بعدد من الطائرات المسيرة المحملة بالمتفجرات على معملين للشركة.

جاء ذلك حسبما نقلت الوكالة عن مصدر مطلع لم تكشف عن هويته.

وكانت الوكالة نقلت في وقت سابق عن مصدر لم تكشف هويته أن أرامكو اضطرت إلى خفض الإنتاج بمقدار خمسة ملايين برميل يوميا بعد الهجوم.

وسبق أن أكدت السلطات السعودية أن إنتاج النفط لم يتأثر.

وأعلنت الرياض اليوم السبت تعرض منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة "أرامكو" العملاقة لهجوم بطائرات بدون طيار، ما أدى لاندلاع حريق في معملين للشركة في محافظتي بقيق وهجرة خريص شرق المملكة.

وتبنى الحوثيون الهجوم مشيرين إلى استخدام عشر طائرات مسيرة وملوحين بعمليات "واسعة وأشد إيلاما" .