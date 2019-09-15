 المصري بالأخضر وماليندي بالأحمر في ذهاب الدور التمهيدي بالكونفيدرالية - بوابة الشروق
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المصري بالأخضر وماليندي بالأحمر في ذهاب الدور التمهيدي بالكونفيدرالية

بورسعيد _ إيهاب أبو المعاطي
نشر فى : السبت 14 سبتمبر 2019 - 11:42 م | آخر تحديث : السبت 14 سبتمبر 2019 - 11:45 م

انتهت وقائع الاجتماع الفني الخاص بمباراة ماليندي بطل زنجبار والمصري والمقرر إقامتها في الثالثة والربع عصر غدًا الأحد على ستاد عمان بزنجبار ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وأقيم الاجتماع الفني بمقر قاعة الاجتماعات الرئيسية باستاد عمان بزنجبار تحت رئاسة مراقب المباراة الأثيوبي بيجاشاو وكذلك طاقم التحكيم بقيادة حكم الساحة الأوغندي ماشود سالي فيما مثل فريق المصري في المؤتمر اللواء ياسر سالم مدير الكرة ومحمود جابر المدير الاداري للفريق وإبراهيم غانم مسئول المهمات .

وقد تم الاستقرار على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة حيث يرتدي المصري القميص الأخضر والشورت الأبيض والجوارب البيضاء ويرتدي حارس المصري اللون الأزرق فيما يرتدي فريق ماليندي الطاقم الأحمر الكامل وسيرتدى حارسه طاقم أسود مطعم بالأصفر الفوسفورى .


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