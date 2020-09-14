وزير الأوقاف: الحفاظ على نظافة المساجد من تعظيم شعائر الله وخدمتها شرف

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن الحفاظ على نظافة المساجد أو الإسهام في نظافتها، وحرص العاملين به على نظافتها الدائمة وبذل أقصى ما في وسعهم لذلك، هو من باب تعظيم شعائر الله، " وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ".

وقال وزير الأوقاف - في تصريح الليلة، إن خدمة بيوت الله (عز وجل) شرف، مضيفا "وإذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك، فجدد النية، وحول الوظيفة إلى رسالة، وأخدم بيت الله عز وجل بلا حدود، ولا تدخر جهدا ولا وسعا، وإذا كان الأجر على خدمة بيوت الله (عز وجل) أجرا عظيما تحفه البركة في الدنيا والرحمة في الآخرة ، فإن التقصير في المهام الواجب القيام بها وخيم العاقبة على المقصرين في ذلك من المكلفين به، ومن ثمة وجب التفاني في العمل من كل من شرفه الله (عز وجل) بخدمة بيوته".

ودعا وزير الأوقاف، كل عمار بيوت الله (عز وجل) وقاصديها تعظيم حرمات الله عز وجل فيها، وأن يدخلوها في سكينة ووقار، وأن يحافظوا على نظافتها، ويساهموا في ذلك ما استطاعوا، وأن يأتوها في أحسن وجوه النظافة والطهارة والبهاء والنقاء ظاهرا وباطنا ، استجابة لقول الله عز وجل:" يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ".

