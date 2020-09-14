كشفت شركة التعاون للبترول أن إجمالي الكميات المباعة من المنتجات البترولية بلغ 5ر6 مليون طن، تشمل حوالي 6ر5 مليون طن من البنزين بأنواعه والسولار والمازوت من خلال ألف و165 محطة تابعة للشركة منتشرة في جميع أنحاء مصر.

جاء ذلك خلال ترؤس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أعمال الجمعية العامة لشركتي التعاون ومصر للبترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2019/2020.

وأكد الملا ، في تصريح اليوم الاثنين، على أن برامج عمل الوزارة وخططها المستقبلية تهدف إلى استدامة تأمين وتوفير إمدادات الوقود للسوق المحلي، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير وتحسين كفاءة منظومة نقل وتداول وتسويق المنتجات البترولية، بما يسهم في تلبية احتياجات المستهلكين بسهولة ويسر وأمان.

كما تستهدف توفير احتياجات المشروعات القومية من الوقود والتي تنفذها الدولة في كافة ربوع مصر، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ المنظومة الآلية الذكية لرصد ومراقبة أرصدة البنزين والسولار بمحطات التموين والخدمة (ATG) ووضع أجهزة التتبع (GPS) في سيارات نقل المنتجات البترولية، والتحول الرقمي في الأنشطة المختلفة، في إطار برنامج إدارة الموارد والأصول (ERP) والاستفادة من التطبيقات التكنولوجية الحديثة.

ووجه الوزير بالتوسع في إقامة محطات ومنافذ الخدمة وتموين السيارات بالوقود، خاصة على الطرق والمحاور الرئيسية والطرق السريعة، وسرعة تنفيذ مشروعات تطوير المستودعات، كما شدد على أهمية استمرار التوسع في تقديم خدمات تموين الطائرات والسفن بالوقود وفتح مجالات عمل جديدة وإيجاد موارد إضافية.

وطالب الملا بإستغلال المساحات في محطات التموين القائمة وبحث إمكانية إضافة خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي، في إطار الالتزام الصارم بالمعايير واشتراطات الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية لتصبح محطات تموين نموذجية متكاملة.

وأشار إلى أن شركتي التعاون ومصر للبترول كان لهما دوراً مهماً في توفير منتجات التعقيم والتطهير بكافة المنافذ ومحطات التموين التابعة لهما وبأسعار مناسبة تيسيراً على المواطنين، وذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه، أوضح المحاسب عادل عياد رئيس شركة التعاون للبترول أن حصة الشركة من إجمالي السوق العام للمنتجات الرئيسية بلغت 30 بالمائة، فيما بلغت حصتها من الزيوت 18بالمائة، و56 بالمائة، من حصة السوق في مجال تموين السفن، بالإضافة إلى مبيعاتها من المنتجات الكيماوية.

من جهته، أشار المحاسب حسين فتحي رئيس شركة مصر للبترول إلى نجاح الشركة في تصدير كميات من زيوت المحركات والزيوت الصناعية عالية الجودة لدولتي أوغندا ورواندا، وبلغت قيمة الصادرات من وقود النفاثات وتموين السفن والزيوت أكثر من 6 مليارات جنيه.

ولفت إلى أن إجمالي عدد محطات خدمة وتموين السيارات التابعة للشركة بلغ ألفا و504 محطات في مختلف محافظات مصر، متصدرة شركات التسويق من حيث عدد المحطات، مشيرة إلى الانتهاء من تطوير 86 محطة ومنفذ خلال العام بتكلفة 40 مليون جنيه خلال عام 2019/2020.

وأوضح أنه تم توريد وحدات تموين الطائرات بالتعاون مع شركة (روهربمبن) الألمانية بقيمة 80 مليون جنيه مع استكمال تدعيم الاسطول طبقاً للتعاقد، كما تم تدعيم نشاط تموين السفن بشراء ناقلتين بحريتين جديدتين مزدوجة البدن، كما تم الانتهاء من إنشاء محطة تموين الطائرات بمطار بورسعيد بتكلفة 12 مليون جنيه، والتعاقد على إنشاء محطتي تموين طائرات بمطاري سفنكس والعاصمة الدوليين.

كما تم التعاقد مع شركة (بتروجت) لإنشاء منظومة تخزين وتداول وقود النفاثات بمستودع بدر وربطه بمطار القاهرة الدولي بتكلفة إجمالية 715 مليون جنيه، كما أوضح أنه تم البدء في مشروع نظام إدارة الأصول والموارد بتكلفة تقدر بحوالي 98 مليون جنيه في إطار برنامج دعم اتخاذ القرار وربط المعلومات باستخدام التكنولوجيات الحديثة والرقمنة ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.