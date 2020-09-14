زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان تنحاز لماكرون ضد أردوغان

أعربت رئيسة حزب الجبهة الوطنية الفرنسي المعارض (يمين متطرف)، مارين لوبان، عن دعمها للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت رئيسة الحزب اليميني المتطرف، خلال مقابلة محطة "إل.ٍسي إي" الفرنسية، مساء الأحد إنه "رغم وجود ملايين المسائل التي أختلف فيها مع ماكرون، إلا أنني أقف بحزم وراءه، ضد تهديدات أردوغان التي يمارسها من خلالها الاستفزاز".

وأضافت لوبان: "إن تهديدات أردوغان ضد ماكرون تستهدف في الواقع فرنسا، باعتبار إيمانويل ماكرون رئيساً، وهو يمثل الدولة الفرنسية، لذلك، فإنه على الرغم من ملايين الخلافات بيننا فإني أدعمه بحزم أمام الاستفزازات التركية".

وكان أردوغان دعا نظيره الفرنسي السبت الماضي إلى استخلاص العبر من التاريخ، وأن يكف عن إعطاء تركيا دروسا في الإنسانية، قائلا: "سبق وأخبرتك هاتفيا بأن تعتبر من التاريخ، ولا تعط تركيا دروسا في الإنسانية، نعرفكم جيدا فأنتم من قتلتم مليون جزائري، و800 ألف رواندي".

وفي الأشهر القليلة الماضية تصاعدت حدة التوتر بين فرنسا وتركيا على خلفية دعم السلطات الفرنسية لليونان في شرق المتوسط، حيث تواصل تركيا عمليات التنقيب عن الغاز والنفط، إضافة إلى موقف باريس من الدور التركي في ليبيا.

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