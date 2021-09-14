صحة الشرقية: ضبط عامل في صيدلية عامة بتهمة ترويج أدوية مخدرات عبر الإنترنت

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية، بالتنسيق مع مباحث الإنترنت، تمكنت من ضبط شخص يعمل بإحدى الصيدليات العامة بنطاق مركز كفر صقر؛ لاتهامه ببيع الأدوية المُخدرة من منزله عن طريق الإنترنت.

وأوضح، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم مداهمة الصيدلية التي يعمل بها المتهم بدائرة مركز شرطة كفر صقر، وضبط أدوية مُدرجة بالجدول الثاني للمواد المؤثرة على الحالة النفسية، بدون فواتير، بالإضافة لأدوية طبية بشرية بدون فواتير، وذلك بواقع 3 آلاف و958 عبوة دواء.

وباستصدار إذن النيابة العامة لتفتيش مسكن العامل، تم ضبط أدوية ملحقة بالجدول الثالث مُخدرات، بالإضافة لأدوية طبية بشرية بدون فواتير تستخدم كبديل للمواد المُخدرة، وذلك بواقع 496 أمبولا وعبوة دواء، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بمركز شرطة كفر صقر، وتم التحفظ على العامل المتهم تحت تصرف النيابة العامة.